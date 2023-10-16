Khabib Nurmagomedov'dan Filistin'e destek mesajı Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, İsrail-Filistin çatışması devam ederken açıklama yaptı. Khabib, "Filistinliler, Allah sizinle olduğu sürece sayıların hiçbir önemi yoktur" dedi.

AA & Ensonhaber Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi. Dövüş sporlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip olan ve geçen yıl kariyerini noktaladığını duyuran Nurmagomedov, sosyal medya hesabından, şu ifadeleri paylaştı: Filistinliler, Allah sizinle olduğu sürece sayıların hiçbir önemi yoktur. İsrail-Filistin çatışması Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.