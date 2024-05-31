Khaled Walid, Beşiktaş'a imza attı

AA & Ensonhaber
Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin finalinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Beşiktaş, Mısırlı hentbolcu Khaled Walid'i renklerine bağladığını duyurdu.
"Şanlı formamızla üstün başarılar dileriz"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Khaled Walid’e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
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