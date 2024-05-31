Khaled Walid, Beşiktaş'a imza attı Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Mısırlı oyuncu Khaled Walid'i kadrosuna kattı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin finalinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Beşiktaş, Mısırlı hentbolcu Khaled Walid'i renklerine bağladığını duyurdu.

"Şanlı formamızla üstün başarılar dileriz"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: