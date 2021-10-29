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    Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı yeniden seçildi

    Salim Kayıcı, tekrar Kick Boks Federasyonu Başkanlığına seçildi.
    • AA
    • 29.10.2021 - 00:30
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    Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı yeniden seçildi

    Federasyonun 5. Olağan Seçimli Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

    166 OYUN 151'İNİ ALDI

    Genel kurulda kullanılan 166 oydan 151'ini alan mevcut başkan Salim Kayıcı yeniden başkanlığa getirilirdi. Diğer aday Emrah Şahanoğlu 7 aldı, 8 oy ise geçersiz sayıldı.

    Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı yeniden seçildi #1

    Başkan Salim Kayıcı'nın yönetiminde şu isimler yer alıyor:

    "Ahmet Ataşçı, Barış Kurt, Ersunay Tekçe, Hüseyin Keklik, Alaaddin Varol, Faruk Sönmez, Ümit Karataş, Abdurrahman Tarık Şebik, Uğur Sezer, İsmail Hakkı Demircioğlu, Turan Konak, Selvi Erdemoğlu, Orhan Küçük, Yaprak Avcı."

    Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı yeniden seçildi #2

    Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı yeniden seçildi #3

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