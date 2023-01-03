Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in ödül ve dereceleri geri istendi

Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana elde ettiği tüm derecelerin iptali, kazandığı ödül, kemer ve madalyalar, doping bildirimi yapmadığı için geri istendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Cengizhan Şimşek kararıyla ilgili Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından 21 Aralık 2022 Çarşamba günü telefonla aranarak kendilerine bilgi verildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu telefon görüşmesi ile federasyonun Tahkim Kurulu kararıyla ilgili ilk kez bilgi sahibi olduğuna dikkati çekilerek, "Bu bilgilendirme üzerine 22 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden Tahkim Kurulu kararının örneği ve detayı istenmiştir. Tahkim Kurulu kararının hukuk müşavirliği vasıtasıyla elimize ulaşması üzerine ön değerlendirmeler yapılmış ve düzeltme talebinin yapılmasına neden olan bu karar öncesi yine Tahkim Kurulu tarafından alınan ana karara ulaşılmış, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması için ilgili kararların TGGF Hukuk Kurulu'na sevki yapılmıştır." denildi.

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Doping bildirimi yapmadı

AA'nın haberine göre; bahse konu Tahkim Kurulu kararının federasyona resmi olarak elektronik bilgilendirmeyle 28 Aralık 2022 tarihinde saat 12.40 itibarıyla yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Mart 2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu kararı ile 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline, sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 9 Mart 2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 9 Mart 2023 tarihinde tamamlanmasına, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi zorunlu hale gelmiştir."

"Federasyonu bilgilendirmedi"

Tahkim Kurulu kararı aleyhine sporcu Cengizhan Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu avukatları tarafından düzeltme talebinde bulunulduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu başvuru Tahkim Kurulu’nun 12 Aralık 2022 tarih ve 2022/219 sayılı kararı ile red olunmuştur. Tahkim Kurulu'na yapılan bu düzeltme taleplerinde yürütmeyi durdurma talebinin olmadığı anlaşılmış olup böyle bir talepte de bulunulmadığı ve bu yönde de bir karar verilmediği için sporcu ile ilgili verilen cezanın infaz kararını durduran herhangi bir hukuki durumun olmadığı da anlaşılmıştır. Açıkça görüldüğü üzere federasyonumuzun kuruluşundan önce soruşturması başlayan ve Tahkim Kurulu kararı ile ceza uygulaması kesinleşen bir hukuki durum bulunmaktadır. Maalesef sporcu Cengizhan Şimşek'in Türkiye Güreş Federasyonu'nun yetkili olduğu dönem içerisinde hak mahrumiyeti süresi içerisinde olan 9 Mart 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında pek çok müsabakaya katılma hakkı bulunmamasına rağmen katıldığı ve bir kısmında da derece ve ödül aldığı belirlenmiştir. Üzülerek ifade ediyoruz ki, federasyonumuzun hukuken yağlı güreşte yetki kullanmaya başladığı 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Türkiye Güreş Federasyonu'ndan alınan cezalı sporcu listesinde Cengizhan Şimşek’in isminin bulunmaması, ayrıca soruşturmadan ve Tahkim Kurulu kararından da federasyonumuzun bilgilendirilmemesi nedeniyle aynı ihlal 1 Ağustos 2022 sonrasında da devam etmiştir."

Tahkim Kurulu'nun aldığı karar

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasında, bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda Tahkim Kurulu kararının uygulanmasıyla ilgili şu kararların alındığı duyuruldu:

"1- Sporcu Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne kadar hak mahrumiyeti süresi içerisinde yapmış olduğu müsabakalar sonucu elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine,

2- Söz konusu hak mahrumiyeti cezasının Dopingle Mücadele Komisyonu’nun Tahkim Kurulu’nun hak mahrumiyeti kararına uyulmaması nedeniyle ilave olarak açtığı soruşturmanın sonuçları saklı kalmak şartıyla 9 Mart 2023’e kadar devamına,

3- Bu çerçevede 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek’ten alınarak diğer finalist Mustafa Taş'a verilmesine, Tarihi Kırkpınar başpehlivan ikincisinin İsmail Balaban, üçüncülerinin ise Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici olarak belirlenmesine, yine Tarihi Kırkpınar son çeyrek finalistinin Orhan Okulu olarak belirlenmesine,

4- Sporcunun 2022 yılı Kumluca, Manavgat, Çankırı Yapraklı, Kırklareli Kavaklı, Antalya Gökbel, Bolu Gerede ve Çanakkale Çardak Güreşlerinde elde ettiği derecelerin iptaline, yeni sıralamaların talimat hükümlerine göre belirlenmesine karar verilmiştir."

"Federasyonumuz dopingle mücadele konusunda sıfır tolerans ilkesine göre hareket etmekte olup, temiz spor ve temiz mücadele anlayışını büyük bir titizlikle yürütmektedir ve yürütmeye de devam edecektir." denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda önümüzdeki dönemde dopingle mücadele konusunda ciddi bir eğitim ve bilgilendirme süreci gerek sporcularımız ve antrenörleri gerek kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımız nezdinde başlatılacak olup istenmeyen sonuçların önleyici çalışma ile en az düzeye indirilmesi sağlanacak ve geleneksel güreşimizin hak ettiği noktaya gelmesi için her türlü gayret ve özveri gösterilecektir.

Yaşanan bu olumsuz olayda esas itibariyle dopingli madde kullanımı değil, eğitim ve bilgi eksikliği nedeniyle olduğuna inandığımız çok büyük bir ihmal ve usul hata ile bilgilendirme mecburiyetine uyulmamasına bağlı hiç istenmeyen bir sonucun doğması, planlaması içinde olduğumuz eğitim sürecinin ne kadar önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Cengizhan'dan iddialara yönelik açıklama

Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, ‘men cezası’ haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Müsabakalar sonrası verdiği numunelerin temiz çıktığına ve yasaklı madde kullanmadığına vurgu yapan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2016 yılında WADA (Türkiye Anti Doping Ajansı) doping havuzuna dahil edildim. Neden ve ne için sebebi bilinmeden havuza alındım bilmiyorum. Buna Rağmen her ay nerde olduğumu, nerede antrenman yaptığımı, nerede kaldığımı bildirmem için bana mail attılar ve her ay rutin olarak eksiksiz bir şekilde yapıyordum. Ara ara kışın dahi gece-gündüz şafak operasyonu yapar gibi evime baskına numune almaya geldiler ve her defasında numunemi verdim. 4 sene boyunca bütün yapılan testlerimin hepsinde tertemiz çıktım. Biliyorsunuz ki ailem yaylada hayvancılıkla uğraşıyorlar, köyümüze erzak götüren minibüsçü bir abimin, annemin ve babamın çok hasta olduklarını ve durumlarının iyi olmadığını söyledi. (2020 pandemi ve Coronavirüs hastalığının en üst seviyede olduğu zamanlar) Hali hazırda pandemi şartları ve durumu da olduğu için apar topar yanlarına gittim ve bir süre orada kaldım. Aklıma hiç bulunabilirlik yer bildirimi gelmedi bile zaten gelseydi de internet ve telefon çekmiyor Aradan 1 ay geçti iyileştikten sonra tekrar antrenmanlarıma devam etmek için merkeze indim ve indiğimde tarafıma atılan mailde savunmam istenmiştir. Savunmada olduğu gibi anlattım. Federasyon bana savunmamdan sonra 6 ay ceza verdiğini tebliğ etti ve bende o zamanki hem Federasyon Yönetim Kurulu üyesi hem de kulüp antrenörümüz Hasan Aydın’a durumu anlattım. Hasan Aydın hocam şu an ki Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile konuştuğunu ve cezayı ve dosyayı hallettiklerini, çözdüklerini ifade ederek ‘sen antrenmanlarını yap güreşini yap’ diye bana söylediler. Ben de ‘bir hatam var ise cezamı çekeyim’ dememe rağmen, senin biz ilaç kullanmadığını zaten biliyoruz sen güreşmeye devam et dediler.

2021 ve 2022 yıllarında aralıksız her güreşe girdim elimden geldiğince sevenlerimi mutlu etmeye çalıştım, 2016 yılından beri de bir çok güreşte doping numunesi verdim hiç bir şekilde de vermiş olduğum testlerde yasaklı madde çıkmamıştır. 2022 yılında Kırkpınar güreşlerinde altın kemeri Allah’ın izni ile kazandım. Antalya’ma getirdim. Allah nasip etti aldım ve yine 2022 Kırkpınar’da doping numunesi verdim, yine yasaklı madde ve doping maddesine rastlanmadı. Her zamanki gibi tertemiz çıktım. Şu an yine veririm sonuna kadar vermeye hazırım hiçbir zaman numuneden kaçmadım kaçmam da..."





"15 yılımı verdim bu kemeri aldım. Kimseye de vermeye niyetli değilim"

"Ben Türkiye Güreş Federasyonu başkanını arayarak her zaman sordum, "Güreşmemde sakınca var mı?" diye ama hep sıkıntı yok dediler. Antalya Büyükşehir Belediyesi güreş sorumlusu, Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş Federasyonu As Başkanı Hasan Aydın hocama her zaman danıştım. ‘Abi varsa bir cezam çekeyim’ dedim. Kendileri bana her zaman, ‘hayır hiç bir sıkıntı yok, biz Şeref başkanla hallettik’ dediler. Şimdi ben TGF’den sorumlu bizlerin başkanı Şeref Eroğlu’na ve kulübümüzün antrenörü Hasan Aydın’a inanmasa mıydım? Sonunda birisi antrenörüm ve yetkili hocam, diğeri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanım. Ben onlar ne derse, bana ne tebliğ ederlerse onu yapmak ile mükellefim ve onu yapmaya mecburum. Bilenler bilir; ben alnımın akı ile Edirne er meydanında tek başıma savaştım herkese ve her şeye rağmen dik durdum, emek verdim 15 yılımı verdim bu kemeri aldım. Kimseye de vermeye niyetli değilim her türlü yasal haklarımı avukatlarımla birlikte savunacağım. CAS’a kadar başvuracağım. Masa başı kurbanı olmak istemiyorum, şuan bunu yapmaya çalışıyorlar. Tüm güreş ve spor camiasının desteğini bekliyorum. Bu emek hırs mücadele böyle bir haksızlığa uğramamalı, uğrayamaz.





Siz sevenlerimi üzdüğüm için çok özür diliyorum, bu kemer benim hakkımdır, hiç bir şekilde hatam yoktur. Hatası olanlar cezalandırılması için son damlama kadar savaşacağım. Hedefim bu kemeri ebedi olarak Antalya’ma getirmek. Bu gururu tüm Antalyalı hemşerilerime armağan etmektir. Tahkim kurumumuzun değerli üyelerinin, Türkiye Dopingle Mücadele Kurulu’nun yetkililerine her daim saygılı oldum ve yine saygı duyuyorum. Ve yüce Türk adaletine güveniyorum. Her şeyin hayırlısını Cenab-ı Allah’ımdan niyaz ederim. Saygılar sunarım.”