Petrol
109.1
0.06%
Euro
17.4443
-0.47%
Dolar
16.6878
-0.06%
Altın
966.66
-0.34%
Borsa
2405
0.00%
Bitcoin
330.270
-2.28%
BTXN Coin
6.47
-2.41%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, otel bulamayınca parklarda sabahladı

    Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek Edirne'ye akın eden vatandaşlar otelleri doldururken, otel bulamayan güreşseverler geceyi parklarda ve cami avlularında çadır kurarak geçirdi.
    • 01.07.2022 - 07:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, otel bulamayınca parklarda sabahladı

    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak.

    3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne’ye akın etti.

    Oteller doldu, parklarda sabahladılar

    İHA'nın haberilerine göre; otel ve pansiyonlar kente akın eden güreşseverlerle doldu. Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı. Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü.

    Kırkpınar için Edirne ye gelenler, otel bulamayınca parklarda sabahladı #1

    Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise çime serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi. Kaldırımlarda, arabaların kasalarında ve cami köşelerinde uyuyan vatandaşların görüntüleri de kameralara yansıdı.

    Kırkpınar için Edirne ye gelenler, otel bulamayınca parklarda sabahladı #2

    Geceyi çadırlarda geçirdiler

    Otellerde yer bulamadıklarını bazı otellerin de gecelik 800 lira istediklerini anlatan güreş sevdalıları, geceyi çadırlarda geçirdiklerini ifade etti. Hava sıcaklığının da ılık olmasıyla geceyi rahat geçirdiklerini anlatan güreş sevdalıları, yıllardır eksiksiz olarak her yıl Kırkpınar’a geldiklerini belirtti.

    Kırkpınar için Edirne ye gelenler, otel bulamayınca parklarda sabahladı #3

    Güreşlere rekor sayıda sporcu kayıt oldu

    Mimar Sinan Spor Salonu'nda 2 gün süren kayıtlarda 14 boyda 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırırken, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ulaşılan 2 bin 380 pehlivan sayısı geçilmiş oldu.

    Kırkpınar'da bu yıl 54 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek.

    Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü, organizasyona yoğun bir ilginin olduğunu, rekor sayıda pehlivanın katıldığını söyledi.

    Kırkpınar için Edirne ye gelenler, otel bulamayınca parklarda sabahladı #4

    Sabah güreşlerin minik boylardan başlayacağını, cumartesi günü de başpehlivanların çayıra çıkacağını aktaran Ünlü, "Rekor bir katılım var. Her geçen yıl daha fazla katılım oluyor. Bu, yağlı güreşe ne kadar çok değer verildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    Er Meydanı'nda yarın başlayacak organizasyon, 3 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği final güreşiyle tamamlanacak.

    Kırkpınar için Edirne ye gelenler, otel bulamayınca parklarda sabahladı #5

    Kırkpınar için Edirne ye gelenler, otel bulamayınca parklarda sabahladı #6


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul, turizmde doluluk ve gelirde Avrupa'nın zirvesinde
    Ekonomi

    İstanbul, turizmde doluluk ve gelirde Avrupa'nın zirvesinde

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Cüneyt Arkın'ın cenazesinde fotoğraf yarışına girenlere uyarı
    Gündem

    Cüneyt Arkın'ın cenazesinde fotoğraf yarışına girenlere uyarı

    Görüş Bildir