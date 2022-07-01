Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, otel bulamayınca parklarda sabahladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek Edirne'ye akın eden vatandaşlar otelleri doldururken, otel bulamayan güreşseverler geceyi parklarda ve cami avlularında çadır kurarak geçirdi.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak.

3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne’ye akın etti.

Oteller doldu, parklarda sabahladılar

İHA'nın haberilerine göre; otel ve pansiyonlar kente akın eden güreşseverlerle doldu. Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı. Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü.

Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise çime serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi. Kaldırımlarda, arabaların kasalarında ve cami köşelerinde uyuyan vatandaşların görüntüleri de kameralara yansıdı.

Geceyi çadırlarda geçirdiler

Otellerde yer bulamadıklarını bazı otellerin de gecelik 800 lira istediklerini anlatan güreş sevdalıları, geceyi çadırlarda geçirdiklerini ifade etti. Hava sıcaklığının da ılık olmasıyla geceyi rahat geçirdiklerini anlatan güreş sevdalıları, yıllardır eksiksiz olarak her yıl Kırkpınar’a geldiklerini belirtti.

Güreşlere rekor sayıda sporcu kayıt oldu

Mimar Sinan Spor Salonu'nda 2 gün süren kayıtlarda 14 boyda 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırırken, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ulaşılan 2 bin 380 pehlivan sayısı geçilmiş oldu.

Kırkpınar'da bu yıl 54 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü, organizasyona yoğun bir ilginin olduğunu, rekor sayıda pehlivanın katıldığını söyledi.

Sabah güreşlerin minik boylardan başlayacağını, cumartesi günü de başpehlivanların çayıra çıkacağını aktaran Ünlü, "Rekor bir katılım var. Her geçen yıl daha fazla katılım oluyor. Bu, yağlı güreşe ne kadar çok değer verildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Er Meydanı'nda yarın başlayacak organizasyon, 3 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği final güreşiyle tamamlanacak.