KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti

Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandıran KKTC'li dağcı Birkan Uzun, kayak yaparken kaza sonucu yaşamını yitirdi.

ABD'de yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan Birkan Uzun, 16 Aralık'ta 4 bin 892 metre yüksekliği ile Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine çıkarak KKTC bayrağını dikmişti.

KKTC CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uzun için başsağlığı mesajı yayınladı.

Tatar, mesajında, "Elde ettiği başarılarla hepimize büyük bir gurur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un, Amerika’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. '7 kıta 7 zirve' hedefiyle büyük başarılara imza atarak, Kıbrıs Türkü'nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını, dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, Antarktika'ya KKTC bayrağı dikti - Video

"VATANINA VE MİLLETİNE BÜYÜK BİR AŞKLA BAĞLIYDI"

Uzun'un, büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok genç için esin kaynağı olacağına inancının tam olduğunu kaydeden Tatar, "Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN SUCUOĞLU: "BAYRAĞIMIZI ZİRVELERDE DALGALANDIRDI"

Başbakan Faiz Sucuoğlu da kayak yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun için bir taziye mesajı yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, "7 kıta 7 zirve hedefi ile çıkmış olduğu yolda bayrağımızı zirvelerde dalgalandırarak bizleri gururlandıran değerli dağcımız Birkan Uzun'un beklenmedik bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı aileye ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.