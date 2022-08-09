Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları başladı.

Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlarda 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile sporseverler katıldı.

Görsel bir şölen sunuldu

Seremonide dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergiledi.

Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021'i simgeliyor.

Logoda aynı zamanda Arapça 'kardeş' anlamına gelen kelime yer alıyor.

Konya'da 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni gerçekleştirildi VİDEO

Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginlikler tanıtıldı

Törende Efes’ten Zeugma’ya, Göbeklitepe’den Ayasofya’ya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video yayınladı.

Ardından milli marş eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

DHA'nın haberine göre; organizasyona katılan gönüllüler ile oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit töreni düzenledi.

































