Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı'ndan tarihindeki ilk galibiyet Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda ev sahibi İrlanda Cumhuriyeti'ni 17-14 yenerek, tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

AA

İrlanda'nın Cork şehrindeki Avrupa Şampiyonası organizasyonunda B Grubu'nda mücadele eden Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'yle karşılaştı.

Milli takımın, tarihindeki ilk galibiyet

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, tarihindeki 4. maçına çıkan milli takımın, resmi maçlardaki ilk galibiyetini bu maçta aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nihat Şahin, tarihi bir zafer aldıklarını belirterek, bu galibiyetin gelecek adına büyük bir umut verdiğini ifade etti.