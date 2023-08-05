Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı'ndan tarihindeki ilk galibiyet
AA

İrlanda'nın Cork şehrindeki Avrupa Şampiyonası organizasyonunda B Grubu'nda mücadele eden Korumalı Erkek Milli Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'yle karşılaştı.

Milli takımın, tarihindeki ilk galibiyet

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, tarihindeki 4. maçına çıkan milli takımın, resmi maçlardaki ilk galibiyetini bu maçta aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nihat Şahin, tarihi bir zafer aldıklarını belirterek, bu galibiyetin gelecek adına büyük bir umut verdiğini ifade etti.