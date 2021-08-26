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    Kübra Korkut çeyrek finalde

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoria Safonova'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 17:12
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    Kübra Korkut çeyrek finalde

    Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra Korkut, Vikroria Safonova ile karşılaştı.

    Milli sporcu, rakibini 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

    ÇEYREK FİNALE KALDI

    İlk maçında Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yenen Kübra, grupta 2'de 2 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.

    Kübra Korkut çeyrek finalde #1

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