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Kübra Korkut çeyrek finalde
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoria Safonova'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 17:12
Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra Korkut, Vikroria Safonova ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibini 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
ÇEYREK FİNALE KALDI
İlk maçında Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yenen Kübra, grupta 2'de 2 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.