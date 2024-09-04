Kübra Korkut, Paris 2024'te madalyayı garantiledi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

AA & Ensonhaber

2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız başarılı performanslarına devam ediyor.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra Korkut, S7 sınıfında çeyrek finalde Meksika'dan Claudia Perez'le karşılaştı.

KÜBRA, YARI FİNALE ÇIKTI

İlk seti 11-6 kazanan Kübra, ikinci seti 11-13 kaybetti. Üçüncü seti 12-10 alan milli sporcu, dördüncü seti 9-11 kaybedince maça 2-2'lik eşitlik geldi.

Final seti de büyük bir çekişmeye sahne oldu. Milli sporcu 6-7 geriye düştüğü seti üst üste sayılarla 11-7 aldı ve maçı 3-2 kazanarak yarı finale çıktı.

Kübra Korkut, yarı finalde yarın TSİ 12.00'de Büyük Britanya'dan Bly Twomey'le karşılaşacak.

KÜBRA KORKUT DA TARİHE GEÇTİ

Kübra Korkut, paralimpik oyunlarda 4. madalyasını almayı garantileyerek, meslektaşı Abdullah Öztürk gibi tarihe geçti.

Londra 2012'de takımlarda gümüş, Rio 2016'da bireyselde gümüş, Tokyo 2020'de bireyselde bronz madalya alan Kübra, Paris 2024'ü de boş geçmedi.

Paralimpik oyunlarda madalya sayısını 4'e yükseltmeyi garantileyen Kübra Korkut, bu organizasyonda en fazla madalya alan Türk sporcu ünvanında Abdullah Öztürk'ü yakaladı.