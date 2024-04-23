Kürek Milli Takımı olimpiyat kotası için sahne alacak Türkiye Kürek Milli Takımı, 25-28 Nisan tarihlerinde Macaristan’ın Szeged (Segedin) kentinde düzenlenecek 2024 Avrupa Kürek Olimpiyat Kota Yarışları’nda Olimpiyat Kotası almak için mücadele edecek.

ensonhaber.com

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota veren ve European Rowing tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Kürek Olimpiyat Kota Yarışları’na Türkiye Kürek Milli Takımı, 4 sporcu ve 3 ekiple katılım sağlayacak.

En iyi ekipleriyle Tek Çifte ve Hafif Kilo İki Çifte kategorilerinde kota için mücadele edecek olan Kürek Milli Takımı, Macaristan’da Olimpiyat kotası elde etmek için ter dökecek.

3 ekiple mücadele edeceğiz

Geçtiğimiz yıl 23 yaş altı Kadınlarda Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Elis Özbay ve yine geçtiğimiz yıl Erkekler 23 yaş altı Erkeklerde Avrupa Şampiyonu olan Cevdet Ege Mutlu tek çifte kategorisinde ay yıldızlı tayt ile ülkemizi temsil edecek.

2023 Dünya Yaz Üniversite Oyunları altın madalya sahibi Enes Gök ve 19 yaş altı Erkekler kategorisi Dünya Şampiyonu ve Avrupa İkincisi Halil Kaan Köroğlu’ndan oluşan Hafif Kilo İki Çifte ekibi ise bu kategoride kota almak için mücadele edecek.

Kota yarışlarında ülkemizi Türkiye Kürek Milli Takımı ekipleri şu şekilde yer alacak.

Elis Özbay

Kadınlar Tek Çifte (W1X)

Cevdet Ege Mutlu

Erkekler Tek Çifte (M1X)

Enes Gök – Halil Kaan Köroğlu

Hafif Kilo İki Çifte (LM2X)