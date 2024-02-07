Kürekte kupa mücadelesi Köyceğiz'de başlayacak Türkiye Kürek Federasyonu, spora olan katkılarına devam ediyor. Büyükler Türkiye Kupası heyecanı bu hafta başlıyor.

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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Büyükler Türkiye Kupası, 10-11 Şubat tarihlerinde Köyceğiz’de gerçekleştirilecek.

Kürek sezonunun büyüklerdeki ilk yarışının düzenleneceği organizasyonda ekipler, kupa için mücadele edecek.

7 kulüp ve 100'den fazla sporcu yarışacak

9 Şubat eleme yarışları ve 10-11 Şubat tarihlerinde ise final yarışlarının yapılacağı Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışlarında, 7 kulüp ve 100’den fazla sporcu mücadele edecek. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek yarışlarda Köyceğiz Gölü, kupayı kazanmak için mücadele eden ekiplere sahne olacak.

2 bin metrelik parkurda Tek Çifte (1x), İki Tek (2-), İki Çifte (2x), Dört Tek (4-), Dört Çifte (4x) ve Sekiz Tek (8+) tekne sınıflarının yarışacağı Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları, Kadınlar ve Erkekler klasmanında Büyükler ve 23 Yaş Altı kategorilerde düzenlenecek.

İki gün boyunca sürecek final yarışları, 10 Şubat Cumartesi ve 11 Şubat Pazar günleri sabah saat 09.00’da başlayacak.