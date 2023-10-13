Kürekte plaj sprint dalı 2028 Olimpiyat Oyunları'na dahil oldu Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda IOC tarafından teklif edilen 16 disiplin içinde sadece deniz küreği plaj sprintinin yer almasına karar verdi.

AA Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), deniz küreği branşının dalı olan plaj sprintini 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil etti. Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, IOC'nin teklif edilen 16 disiplin içinde sadece deniz küreği plaj sprintinin Los Angeles 2028'de yer almasına karar verdiği ifade edildi. Kürek tarihte ilk kez iki dalla olimpiyatlarda yer alacak Tarihte ilk kez kürek branşının iki dalla olimpiyatlarda yer alacağı ve erkekler tek çifte, kadınlar tek çifte ile karma iki çifte yarışlarının olacağı kaydedildi. Türkiye'de de plaj sprint yarışlarının yaygınlaşmaya başladığı ve uluslararası yarışlarda yer aldığı belirtildi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)