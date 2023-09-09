Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestin ardından 1500 metrede de altın madalyanın sahibi oldu.

AA

Milli sporcu Kuzey Tunçelli, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 1500 metrede altın madalya kazandı.

Netanya kentinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Kuzey, erkekler 1500 metre serbestte 14.59.80'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

800 metrede de şampiyon olmuştu

Güney Koreli Junwoo Kim 15.01.94 ile ikinciliği, Çinli Zhanshuo Zhang da 15.11.94 ile üçüncülüğü elde etti.

Kuzey Tunçelli daha önce de 800 metre serbest stilde, 7.48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırmış ve altın madalya almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)