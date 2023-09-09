Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı
AA

Milli sporcu Kuzey Tunçelli, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda, erkekler 1500 metrede kazandı.

Netanya kentinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Kuzey, erkekler 1500 metre serbestte 14.59.80'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

800 metrede de şampiyon olmuştu

Güney Koreli Junwoo Kim 15.01.94 ile ikinciliği, Çinli Zhanshuo Zhang da 15.11.94 ile üçüncülüğü elde etti.

Kuzey Tunçelli daha önce de 800 metre serbest stilde, 7.48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırmış ve altın madalya almıştı.

Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)