Euro
19.0691
7.08%
Dolar
16.8272
7.31%
Altın
980.08
8.03%
Borsa
2.379
4.42%
Bitcoin
786.100
4.44%
BTXN Coin
39.27
-1.28%
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Leclerc koronavirüse yakalandı

    Formula 1'de mücadele eden Ferrari takımı, Monacolu pilotu Charles Leclerc'in koronavirüse yakalandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Leclerc koronavirüse yakalandı

    İtalyan Ferrari takımı, Twitter'deki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Charles Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı. FIA ve takım protokolleri uyarınca Charles'a Abu Dhabi'den dönüşünde COVID-19 testi yapıldı. Şu anda kendisini iyi hissediyor, hafif semptomları var ve evde kendisini tecrit altına alacak." ifadeleri kullanıldı.

    ÇİFT DOZ AŞI OLMUŞTU

    İtalyan basınında yer alan haberlerde de Leclerc'in, daha önce çift doz COVID-19 aşısı olduğu ve ocak ayında yine COVID-19 geçirdiği hatırlatıldı.

    Ferrari'nin Monacolu pilotu, 10-12 Aralık'ta Abu Dhabi'de koşulan 2021 sezonunun son yarışında mücadele etmişti. Leclerc, yarışı 10. sırada, genel sezonu ise 159 puanla 7. sırada tamamlamıştı.

    Leclerc koronavirüse yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir