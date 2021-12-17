Leclerc koronavirüse yakalandı

Formula 1'de mücadele eden Ferrari takımı, Monacolu pilotu Charles Leclerc'in koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İtalyan Ferrari takımı, Twitter'deki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Charles Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı. FIA ve takım protokolleri uyarınca Charles'a Abu Dhabi'den dönüşünde COVID-19 testi yapıldı. Şu anda kendisini iyi hissediyor, hafif semptomları var ve evde kendisini tecrit altına alacak." ifadeleri kullanıldı.

ÇİFT DOZ AŞI OLMUŞTU

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Leclerc'in, daha önce çift doz COVID-19 aşısı olduğu ve ocak ayında yine COVID-19 geçirdiği hatırlatıldı.

Ferrari'nin Monacolu pilotu, 10-12 Aralık'ta Abu Dhabi'de koşulan 2021 sezonunun son yarışında mücadele etmişti. Leclerc, yarışı 10. sırada, genel sezonu ise 159 puanla 7. sırada tamamlamıştı.