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    Lopez Nunez 4'üncü kez üst üste altın madalya kazandı

    Grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı, 38 yaşındaki Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 15:35
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    Lopez Nunez 4'üncü kez üst üste altın madalya kazandı

    Yarı finalde milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i yenerek finale çıkan Mijain Lopez Nunez, Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-0 yenerek altın madalyaya ulaştı.

    ÜST ÜSTE KAZANAN İLK GÜREŞÇİ

    38 yaşındaki güreşçi, tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Lopez Nunez, olimpiyat tarihinde üst üste 4 altın madalya kazanan ilk güreşçi oldu.

    Lopez Nunez 4 üncü kez üst üste altın madalya kazandı #1

    Lopez Nunez 4 üncü kez üst üste altın madalya kazandı #2

    Lopez Nunez 4 üncü kez üst üste altın madalya kazandı #3

    Lopez Nunez 4 üncü kez üst üste altın madalya kazandı #4

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