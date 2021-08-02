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- Lopez Nunez 4'üncü kez üst üste altın madalya kazandı
Lopez Nunez 4'üncü kez üst üste altın madalya kazandı
Grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı, 38 yaşındaki Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez kazandı.
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 14:54
- Güncelleme : 02.08.2021 - 15:35
Yarı finalde milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i yenerek finale çıkan Mijain Lopez Nunez, Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-0 yenerek altın madalyaya ulaştı.
ÜST ÜSTE KAZANAN İLK GÜREŞÇİ
38 yaşındaki güreşçi, tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Lopez Nunez, olimpiyat tarihinde üst üste 4 altın madalya kazanan ilk güreşçi oldu.