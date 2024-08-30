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Mahmut Bozteke, olimpiyat şampiyonu oldu

Mahmut Bozteke, olimpiyat şampiyonu oldu Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk altın madalyasını elde etti.