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    Manisa’daki kazada milli triatlon sporcusu öldü

    Tıra arkadan çarpan kamyonetteki 24 yaşındaki milli triatlon sporcusu, yaşamını yitirdi. Sporcunun, Avrupa ve dünya çapında triatlon sporunda dereceleri bulunduğu öğrenildi.
    • 18.04.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 16:20
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    Manisa’daki kazada milli triatlon sporcusu öldü

    Mersin’in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası’na katılan Onur Calp (32) ile Ata Yahşi (24), İzmir’e dönmek için yola çıktı.

    Onur Calp yönetimindeki, içerisinde bisikletleri ve malzemeleri bulunan 35 BCS 574 plakalı kamyonet, Manisa’nın Kula ilçesi İzmir-Ankara kara yolu Kovukdere rampalarında aynı yöne giden E.A. (54) yönetimindeki 43 EA 863 plakalı tıra arkadan çarptı.

    Kurtarılamadı

    Calp kazayı yara almadan atlatırken, Ata Yahşi ağır yaralandı.

    Ambulansla Salihli'deki bir özel hastaneye kaldırılan Yahşi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Manisa’daki kazada milli triatlon sporcusu öldü #1

    Avrupa ve dünya çapında dereceleri vardı

    Aynı zamanda birinci kademe triatlon antrenörü olan Ata Yahşi'nin, Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir İl Temsilcisi ve eski milli atlet Adnan Yahşi ve eski milli atlet Arzu Yahşi'nin oğulları olduğu belirtildi.

    Ata Yahşi'nin, Avrupa ve dünya çapında triatlon sporunda dereceleri bulunuyor.

    Manisa’daki kazada milli triatlon sporcusu öldü #2

    Tır şoförü gözaltına alındı

    Saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından tır şoförü E.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Manisa’daki kazada milli triatlon sporcusu öldü #3

    Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan açıklama

    Bu arada Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan da acı kayıpla ilgili yazılı açıklama geldi.

    Açıklamada, “Triatlon sporcusu, Triatlon Birinci Kademe Antrenörü, Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Adnan Yahşi'nin oğlu Ata Yahşi'yi, Yenişehir Triatlonu dönüşü bir trafik kazası sonucu genç yaşta kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan bir başka sporcumuz Onur Calp'e acil şifalar dileriz.” denildi.

    Manisa’daki kazada milli triatlon sporcusu öldü #4

    Manisa’daki kazada milli triatlon sporcusu öldü #5


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