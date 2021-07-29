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    Martyna Trajdos tokat atan hocasını savundu

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda antrenör Claudiu Pusa'nın, müsabaka öncesi Alman kadın judocu Martyna Trajdos'u üst üste tokatlaması tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 11:24
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    Martyna Trajdos tokat atan hocasını savundu

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda antrenör Claudiu Pusa'nın, müsabaka öncesi Alman kadın judocu Martyna Trajdos'a tokat atması tepkilere yol açtı.

    Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Nippon Budokan'da kadınlar 63 kilo son 32 turu mücadelesinde Macaristanlı Szofi Ozbas ile karşılaşan Trajdos'a fiziksel şiddet gösteren Alman antrenör Pusa'nın hareketleri, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

    Antrenörü Alman judocu Martyna Trajdos'u tokatladı - İZLE

    Martyna Trajdos tokat atan hocasını savundu #1

    "ARAMIZDA BİR RİTÜEL"

    Maç öncesi sporcusunu omuzlarından tutarak hızlıca sallayan Pusa, iki yanağına ise tokat attı. Olayın ardından Pusa'nın yaptığı savunma ise tepkilerin daha da büyümesine yol açtı. Pusa, "O hareketler, maç öncesi sporcumuzla aramızda yaşanan bir ritüeldir. Sporcumun maçı kaybettiği düşünülürse, yeterince sert davranmadığım ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

    Martyna Trajdos tokat atan hocasını savundu #2

    "MAÇ ÖNCESİ MOTİVE EDİYOR"

    Instagram hesabından yaşananları değerlendiren Martyna Trajdos ise "Keşke farklı bir konuyla gündeme gelseydim. Bunlar, antrenörle aramızda olan ve onayımın olduğu bir ritüeldir. Hocam sadece maç öncesi daha iyi motive olmam için bu hareketleri yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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