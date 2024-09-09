Mauro Icardi, İstanbul Boğazı'ndan yalı alıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbul Boğazı'ndan bir yalı satın almayı planlıyor.
Yakın zamanda 52 milyon TL değerinde bir cip alan Icardi, Boğaz'a sıfır bir yalıyı da inceledi.
Evli olduğu dönemde oturduğu evden taşınmaya karar verdiği belirtilen Icardi, çocuklarıyla birlikte İstanbul'da yeni bir hayata başlamayı planlıyor.
WANDA NARA İLE AYRILDI
Icardi, kısa süre önce eşi Wanda Nara ile ayrılık kararı almış ve Nara, bu ayrılığı sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
Wanda Nara, ayrılığın ardından Arjantin'e dönmüştü. Bu süreçte kendisini futbola veren Icardi, geçtiğimiz hafta oynanan bir maçta sakatlandı ve tedavi altına alındı.
Galatasaraylı taraftarların büyük sevgisini kazanan yıldız futbolcu, İstanbul'a yerleşerek Boğaz'da çocuklarıyla birlikte yaşamayı hedefliyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış