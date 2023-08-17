Mauro Icardi, Wanda Nara ile birlikte Boğaz'da Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mauro Icardi, eşiyle birlikte Boğaz'da yat turu yaptı. İkili yüzmeyi de ihmal etmedi.

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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Ljubljana maçında attığı golle sezonun açılışını yapmıştı.

Yıldız oyuncunun bonservisiyle transferi, eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle uzun bir süreç aldı. İkili, çocuklarıyla birlikte artık İstanbul'da ve çok mutlu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Olimpija Ljubljana maçının ardından Arjantinli yıldız, ailesiyle birlikte Boğaz'da yat turu yaptı. Bu esnada yüzmeyi de ihmal etmedi.

İngilizler 'gülünç' buldu

Wanda Nara bu anları sosyal medya hesabından paylaşırken, giydiği bikini ise gözlerden kaçmadı. İngiliz The Sun, Wanda Nara'nın giydiği küçük bikiniyi gülünç olarak değerlendirdi.