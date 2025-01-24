Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez, Galatasaray formasını giydi

Haber Merkezi

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından Arjantinli oyuncu, yeni sevgilisi China Suarez ile ilişkisini gözler önüne seriyor.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Icardi, sevgilisi China Suarez ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Suarez, Galatasaray formasını giydiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşırken, bu gönderi Mauro Icardi tarafından da hikaye olarak paylaşıldı.

ICARDI "AŞKIN OLAYIM" ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Paylaşımında gol sevinçleriyle özdeşleşen Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısını da kullanan Icardi, hem Galatasaray taraftarlarının hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.