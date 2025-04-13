Mehmet Mustafa Şahin ve Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya aldı

AA & Ensonhaber

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla tamamlandı.

72 kiloda repesaj maçına çıkan Mehmet Mustafa, Moldovalı Mihai Petic'i eleyerek bronz madalya için mücadele etme hakkı kazandı.

İKİ BRONZ MADALYA KAZANDIK

Mehmet Mustafa, Litvanya'dan Kristupas Sleiva'yı 9-2 yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.

Burhan Akbudak da Ukraynalı Ruslan Abdiiev ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasından 5-3 galip ayrılarak 82 kiloda bronz madalya elde etti.

MURAT FIRAT, KAYBETTİ

Murat Fırat (67 kilo) ise Gürcü Joni Khetsuriani ile karşılaştığı 3'üncülük maçını kaybetti.