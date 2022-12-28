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    Merih Demiral'ın evine hırsız girdi

    Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 11:21
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    Merih Demiral'ın evine hırsız girdi

    Atalanta ve Milli Takım 'ın yıldız futbolcu yılbaşı tatili için İsviçreli model eşi Heidi Lushtaku ve çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi.

    Futbolcuyu takip eden hırsızlar, Merih'in Türkiye'ye gitmesiyle akşam geç saatlerde futbolcunun evine girdi.

    Değerli eşyaları çaldılar

    Evinin camlarını ve kapılarını kıran soyguncular futbolcunun ve eşinin çok değerli mücevherlerini, önemli miktarda parasını ve eşyalarını çaldı.

    İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.

    Geçen sezon kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Merih Demiral sezon sonunda 20 milyon euro bedelle Atalanta'ya transfer olmuştu.

    Heidi Lushtaku


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