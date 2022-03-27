Mersin'de genç bilek güreşçiler milli forma için ter döküyor

Mersin'de yaşayan lise öğrencileri Selin Tuğba Ergenç, Refika Seçil Uyan ve Selinay Koçaç, bilek güreşinde ay-yıldızlı formayı giyebilmek için birlikte çalışıyor.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Selin Tuğba Ergenç, Pakize Kokulu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Refika Seçil Uyan ve 11. sınıfta okuyan 16 yaşındaki Selinay Koçaç, milli forma ve yurt dışında Türkiye'yi temsil etme hayaliyle haftada 3 kez bir araya gelerek birlikte antrenman yapıyorlar.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları olan liseli bilek güreşçileri, antrenörleri İsa Alim'in yönetimde çalışıyor.

Geçen yıl düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üçüncülük başarısını elden eden Selin Tuğba Ergenç, yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce başladığı bilek güreşinde yerel ve bölgeler müsabakalarda çok sayıda birinciliklerin bulunduğunu söyledi.

MİLLİ FORMANIN HAYALİNİ KURUYORLAR

Arkadaşlarıyla birlikte milli forma hayali kurduklarını anlatan Selin, hedefleri için yoğun çalıştıklarını aktardı.

Selin, her geçen gün daha iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Öncelikli hedefim milli takıma girmek. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum. İlerleyen yıllarda da Avrupa ve dünya şampiyonalarına çıkıp, ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.





"KADINLARIN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTEMİŞTİM"

Bilek güreşine yaklaşık 3 ay önce başlayan Selinay Koçaç, kısa sürede önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

Uşak'ta 19-22 Şubat'ta gerçekleşen liseler arası şampiyonada birincilik başarısı gösteren Selinay, şöyle konuştu:

"Bilek güreşi denildiğinde akla ilk başta erkekler geliyor ama ben kadınların gücünü göstermek istemiştim. Kadınların gücünü ortaya koymak için bilek güreşi seçmelerine katılmaya karar vermiştim. Seçmelerde hocam beni beğendi. Bende kendime güvendiğim için devam etmek istedim. Avrupa ve dünyada ülkemi temsil etmek istiyorum."





"BU SPORDAN VAZGEÇMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kentte düzenlenen bilek güreşi şampiyonasında iki kategoride birincilik elde eden Refika da 6 ay önce öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı bilek güreşini sevdiğini belirterek, "Şu an kendi sıkletimde iyi olduğumu düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Bu dalda erkek sporcuların daha yaygın olduğunu gördüm. Bu algıyı kırmak için başlamıştım. Ülkemizi Avrupa ve dünyada güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum. Bu spordan vazgeçmeyi düşünmüyorum." diye konuştu.





"ÇITAYI YÜKSELTTİK"

Genç sporcuların antrenörü İsa Alim de 3 sporcusunun milli formayı giyebilecek kapasite olduğunu vurgulayarak, "Selin, Selinay ve Refika katıldığı müsabakalarda muhteşem dereceler elde ettiler. Beni hiç utandırmadılar. Çıtayı yükselttik. Bundan sonraki hedefimiz milli takım. Daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya ezberleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.







