Merve Akpınar'ın ailesi: Aileler kızlarına destek olsun

Türkiye'nin dikkatini çeken Merve Akpınar'ın ailesi, kız çocuklarının desteklenmesini istiyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak gittiği Ankara'da yaptığı konuşmayla dikkati çeken ve başta spor kulüpleri olmak üzere sporcu ve sanatçılardan büyük destek gören Şanlıurfalı 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın ailesi, ebeveynlerden kız çocuklarını desteklemelerini istiyor.

"KIZIM, BAŞARILI OLACAĞINA KENDİSİ DE ÇOK İNANMAMIŞTI"

Ankara'daki eğitimleri tamamladıktan sonra Şanlıurfa'daki evine dönen genç sporcunun babası Ali Akpınar, gazetecilere, Merve spora başladığında başarılı olabileceğine kendisinin de çok fazla inanmadığını söyledi.

"AİLELER, KIZLARINA DESTEK OLSUNLAR"

Çünkü şartların çok uygun olmadığını aktaran baba Akpınar, şöyle konuştu:

"Düzgün bir saha, yer yoktu, toprakta oynuyorlardı. Hocalarının destekleriyle başardılar. Bizler de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Başardılar, demek ki isteyince başarı oluyor. İnşallah tüm aileler kızlarına destek olsunlar. Çok duygulandım, ben bunu beklemiyordum, işin gerçeği görünce şok oldum. Demek ki bizim çocukların eksiği yok, biz çocuklarımıza tam sahip çıkamıyoruz."