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    Merve Çoban madalyayı garantiledi

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 09:17
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    Merve Çoban madalyayı garantiledi

    Milli karatecimiz Merve Çoban, grup liderliği için çıktığı mücadelede Çinli rakibi Yin Xiaoyan'a mağlup oldu.

    SIRADA YARI FİNAL VAR

    Merve, grubunu ikinci sırada tamamladı ve madalya almayı garantiledi. Yarı final maçı 14.05'te başlayacak.

    Merve Çoban madalyayı garantiledi #1

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