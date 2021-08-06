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Merve Çoban madalyayı garantiledi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.
- Haber Merkezi
- 06.08.2021 - 09:08
- Güncelleme : 06.08.2021 - 09:17
Milli karatecimiz Merve Çoban, grup liderliği için çıktığı mücadelede Çinli rakibi Yin Xiaoyan'a mağlup oldu.
SIRADA YARI FİNAL VAR
Merve, grubunu ikinci sırada tamamladı ve madalya almayı garantiledi. Yarı final maçı 14.05'te başlayacak.