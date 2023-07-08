Merve Tuncel altın madalya kazandı Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

İHA

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan sevindirici haber geldi.

Merve Tuncel'den altın madalya

Milli sporcu Merve Tuncel, 800m Serbest Kadınlarda 8:35.10 derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

Kuzey Tunçelli ise erkekler 800 metre serbest stil finalinde 7:52.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Kuzey Tunçelli, bu derecesiyle olimpiyat B barajını geçmeyi de başardı.

Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz ve Emir Batur Albayrak'tan oluşan 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı ise 7:21.38'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada 1500 metre şampiyonluğunun ardından 800 metre serbest stilde de Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: