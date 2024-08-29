Meryem Betül Çavdar, bronz madalyanın sahibi oldu Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk madalyasını aldı.

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Haber Merkezi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar para tekvando K44 52 kiloda bronz madalya maçında milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Meksikalı Jessica Quijano Garcia ile karşı karşıya geldi.

İLK MADALYA MERYEM'DEN

Grand Palais'te düzenlenen mücadelede rakibini mağlup eden Meryem Betül, rakibini mağlup etmeyi başardı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu madalya Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığımız ilk madalya oldu.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTI

Meryem Betül Çavdar, Tokyo 2020'de de K44 49 kiloda gümüş madalya almıştı.

Kariyerinin ikinci paralimpik madalya sevincini yaşayan milli sporcu, başarısını tatamite Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı takip ederek, milli sporcuya destek oldu.