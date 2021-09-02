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    Meryem Çavdar, tekvandoda gümüş madalya kazandı

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcumuz Meryem Çavdar gümüş madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 15:40
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    Meryem Çavdar, tekvandoda gümüş madalya kazandı

    Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları devam ediyor. Turnuvada milli sporcularımız müsabakalarda gösterdikleri performansla alkış alıyor.

    Olimpiyatlarda bir madalya da tekvandodan geldi.

    Meryem Betül Çavdar, para taekwondo K44 49 kg finalinde Peru’dan Leonor Espinoza Carranza’ya 34-21 mağlup yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Meryem Çavdar, tekvandoda gümüş madalya kazandı #1

    PARA TEKVANDODA İLK GÜMÜŞ MADALYA

    Meryem Betül Çavdar’ın bu madalyası Türkiye’nin Tokyo’daki 4. gümüş, toplamda 14. madalyası oldu.

    Meryem, para taekwondoda Türkiye’ye ilk gümüş madalyasını da kazandırmış oldu.

    Meryem Çavdar, tekvandoda gümüş madalya kazandı #2

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