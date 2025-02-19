Mete Gazoz: 2 tane altın madalya ile turnuvayı sonlandırmak istiyoruz

DHA

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 18-23 Şubat tarihleri arasında Samsun'da düzenleniyor.

Milli okçu Mete Gazoz, ilk antrenmanında bugün 30 atıştan 29 hedef aldı.

"İLK GÜN BENİM İÇİN İYİ GEÇTİ"

Şampiyona öncesi milli takım ile birlikte hazırlıklarına devam eden Mete Gazoz, şu şekilde konuştu:

İlk gün benim için iyi geçti. Sıralama ve ferdi atışlarda birinci bitirdim. Erkek takımı olarak yine sıralamada birinci bitirdik. Bizim açımızdan her şey yolunda gidiyor. Çok iyi başladık. Umarım ilerleyen günlerde de bunu bu şekilde sürdürürüz.

"2 ALTIN MADALYA İLE TURNUVAYI SONLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Pazar günü yapılacak finaller sonrasında 2 altın madalya hedefi koyduklarını belirten Mete Gazoz, şu şekilde konuştu: