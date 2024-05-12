Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

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ensonhaber.com

Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz altına uzandı.

Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi.

Gümüş ve bronz madalyanın yanına bir de altın ekledi

Finalde de Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic'i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Gazoz, daha önce Avrupa Şampiyonası’nda 2016’da gümüş, 2022’de de bronz madalyayı boynuna takmıştı.

Tarihe geçti

Tokyo 2020'de olimpiyat zaferi yaşayan milli sporcumuz, 2023 yılında da dünya şampiyonluğu elde etmişti.

Mete Gazoz böylece Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletlerini aynı anda elinde bulunduran ilk okçu olarak tarihe geçti.