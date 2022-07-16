Mete Gazoz: Daha çok madalya kazanmak istiyorum

Milli okçu Mete Gazoz, çıtayı yükselttiğini ve kazanabildiği tüm madalyaları kazanmak istediğini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ve Almanya'da geçen ay düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda birincilik elde eden Gülnaz Büşranur Coşkun, başarılarını devam ettirmek istiyor.

Milli okçular, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen milli takım kampında çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.Tokyo'da elde ettiği başarının ardından daha çok tanındığını dile getiren Mete Gazoz, sokağa çıktığında insanların yanına gelip fotoğraf çekilmek istediklerini belirterek, "Saha içinde aldığımız başarıların saha dışında herkesçe bilinmesi güzel hissettiriyor. Ancak, saha dışındaki bu ilginin saha içine çok bir etkisi olmadı." diye konuştu.

"Umarım ki finale çıkarız"

Geçen haziran ayında Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, klasik yay kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Gülnaz Büşranur Coşkun ise elde ettiği şampiyonlukla bu yıl ki en büyük hedefini gerçekleştirdiğini söyledi.

Kolombiya'nın Medellin kentinde 18 Temmuz'da başlayacak Dünya Kupası'nın 4. ve son ayağına katılacaklarını aktaran Coşkun, "Dünya Kupası'nda hem takım olarak hem de bireysel olarak çok güzel şeyler yapmak istiyoruz. Umarım ki finale çıkarız. Birinci oluruz diye umuyorum." dedi.

Coşkun, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı kıl payı kaçırdığını, bu yüzden artık kendisine olimpiyat hedefi koymadığını, her gittiği yarışmada başarılı olmaya çalıştığını kaydetti.

"Olimpiyat altını karakteri üzerindeki olumlu etki yaptı"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin de Mete Gazoz'un kazandığı olimpiyat madalyasından sonra olgunlaştığını, ileriye dönük daha sağlam adımlarla ilerlediğini söyledi.

Milli sporcunun önceki yıllara nazaran daha düşük bir tempoda 2022 yılı yarışmalarına hazırlanmasına karşın katıldığı yarışmalarda farkını ve kalitesini ortaya koymaya devam ettiğini vurgulayan Ergin, "Mete önümüzdeki yıl çok daha güçlü olacak. Bunun emarelerini de şu ana kadar katıldığı yarışmalarda gösteriyor. Olimpiyat altınının onun karakteri üzerindeki olumlu etkisi, bizi önümüzdeki yıllara çok daha umutlu bakmaya yönlendiriyor." diye konuştu.

"Potansiyeli çok daha fazla"

Büyüklerde Avrupa Şampiyonu olan Gülnaz Büşranur Coşkun ile 2013 yılından beri beraber çalıştıklarını dile getiren Ergin, sporcusunun önceki yıllarda gençlerde Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlattı.

AA'nın haberine göre; milli sporcunun sürekli kendini geliştirdiğini ve başarısının da sürekli artarak devam ettiğini aktaran Ergin, "Bu yıl kariyerinin zirvesine ulaşmış gibi gözükse de potansiyeli çok daha fazla. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Gülnaz Büşranur Coşkun'un da yer aldığı bayan milli takımımızın madalya alabileceğini düşünüyoruz." dedi.