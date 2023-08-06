Mete Gazoz: Gezegendeki en iyi okçu benim Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Kanadalı rakibini yenen Mete Gazoz altın madalyayı kazandı. Milli sporcumuz zaferin ardından, "Gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım" ifadelerini kullandı.

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Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Mete Gazoz, zaferinin ardından şunları söyledi:

Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i zaten seviyordum, şimdi daha çok seviyorum. Takım kotası daha önemli. O yarışmada ağlamadım finallerim olduğu için ama şimdi ağlayabilirim. Şu anda dünyada benden mutlusu yoktur. Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım.

Öte yandan Mete Gazoz'un röportajında kullandığı sözlerin bazıları sosyal medyada fenomen olan videolara atıf olduğu kaydedildi.

Açıklaması fenomen videolara gönderme

"Çok iyi oldu çok da güzel oldu tamam mı?" videosuna göndermede bulunan Mete Gazoz, Masterchef yarışmacısı tarafından söylenen "Ben bu işte uzmanım. En uzman benim. Her zaman da en iyi uzman da ben olacağım." sözlerine atıfta bulunarak da "Gezegendeki en iyi okçu benim" sözlerini tercih etti.

7-3'lük skorla finale gelmişti

Milli okçu ve dünya 12 numarası Mete Gazoz, Klasik Yay Yarı Final mücadelesinde dünya 1 numarası Brezilyalı rakibi Marcus D’almeida'yı 7-3 skor ile mağlup ederek finale yükselmişti.

Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota almaya hak kazandı.