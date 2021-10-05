Mete Gazoz hedef büyüttü

Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na takım halinde katılıp madalyayla taçlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz, olimpiyat oyunlarındaki başarısı ve ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü olup bronz madalya elde etmesiyle ilgili soruları yanıtladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmasının ardından dinlenme sürecine girdiğini belirten Mete, "Altın madalya kazandıktan sonra hem bana hem de okçuluk sporuna ilgi çok fazla büyüdü. Bu tabii çok güzel bir şey. İnsanlar benimle konuşuyor, sarılıyor ve fotoğraf çektiriyor. Samimi bir ortam oluşuyor." ifadelerini kullandı.

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“SONUÇTAN GAYET MEMNUNUZ”

Olimpiyatların ardından 10-15 günlük bir kutlama süreci olduğunu vurgulayan Mete, "Bu süreçte ok atmamama rağmen Dünya Şampiyonası'nda karışık takımda Yasemin Ecem Anagöz ile bronz aldık. Ardından Dünya Kupası Finalleri'nde bireyselde üçüncü oldum. Güzel geçti bizim adımıza. Keyifli bir yarışmaydı. Sonuçtan da gayet memnunuz." diye konuştu.

“TAKIM HALİNDE MADALYAYLA TAÇLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Mete, milli takımdaki herkesin moral ve motivasyonunun yüksek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na takım halinde katılıp madalyayla taçlandırmayı hedefliyoruz. 2013'te başlayan projeyle beraber okçuluk her sene bir önceki senenin üstüne koyarak yukarı doğru bir grafikle gidiyor. Hedefimiz bu grafiği her zaman yukarı doğru devam ettirmek.





“BIRAKTIKTAN SONRA DA BU SPORUN İÇİNDE DEVAM EDECEĞİM”

Muhtemelen 48-49 yaşına kadar ok atmayı düşünüyorum. Ondan sonraki hayatım ne olur bilmiyorum. Doğduğumdan beri bu sporun içindeyim. Muhtemelen bıraktıktan sonra da bu sporun içinde olmaya devam edeceğim."