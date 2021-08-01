Mete Gazoz şampiyonluğu anlattı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz çok konuşulan fotoğraf hakkında açıklamada bulundu. Şampiyon, madalyayı annesinin boynuna takacağını söyledi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz, CNN Türk canlı yayınına katıldı ve tarihi zaferle ilgili açıklamalar yaptı.

Mete Gazoz, müsabakalar sırasında ekranlara yansıyan ve çok konuşulan gülümsemesiyle ilgili de konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

"Çok mutluyum. 2016 bittikten sonra verdiğim sözü tuttuğum için daha da mutluyum. İlk tur beni çok zorladı. Hava çok rüzgarlıydı. Rakibim de fiziksel olarak benden daha güçlüydü ama sonuç benim için güzel oldu. Duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok mutluyum."





FOTOĞRAFI ANLATTI

"Rakipler ok atarken gülümsediğim anlar çok konuşulmuş. O anda hissettiğim sadece mutluluktu. Birazdan kazanacağım, altın madalya benim olacak şeklindeki mutluluğumun dışarı vurmuş haliydi. Kasıtlı değildi ama her zaman o durumdan keyif çıkarmaya ve eğlenmeye çalışıyorum. O gülmelerim de eğlendiğimin göstergesiydi."

"AİLEMİN DESTEKLERİ OLMASA OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLAMAZDIM"

"Annemi ve babamı çok seviyorum. Bu 5 yıllık bir süreç değil. Buraya gelmemde çok büyük katkıları ve destekleri var. Onların destekleri olmasa burada olimpiyat şampiyonu olarak konuşamazdım. Türkiye'ye döndüğüm zaman onlarla bunu doya doya kutlayacağız."





"GELMEDEN ÖNCE ANNEME SÖZ VERMİŞTİM"

"Buraya gelmeden önce kendime ve anneme bir kolye yaptırdım. Kendiminki normal, anneminki altındı. Ona dönüşte altın madalyayı takacağım boynuna demiştim. Döndüğümde madalyamı takacağım annemin boynuna."

Öte yandan Mete Gazoz sıradaki altın hedefinin Paris 2024 Olimpiyatları olduğunu duyurdu.