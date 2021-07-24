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    Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz bronz maçında mağlup oldu

    Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan takımımız, bronz madalya mücadelesinde Meksika'ya kaybederek 4. oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 10:50
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    Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz bronz maçında mağlup oldu

    Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu

    27 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BİREYSEL MÜCADELE

    Sporcularımız Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz 27 Temmuz'dan itibaren bireysel mücadelelerini sürdürecek.

    Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz bronz maçında mağlup oldu #1

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