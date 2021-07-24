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- Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz bronz maçında mağlup oldu
Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz bronz maçında mağlup oldu
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan takımımız, bronz madalya mücadelesinde Meksika'ya kaybederek 4. oldu.
- Haber Merkezi
- 24.07.2021 - 10:43
- Güncelleme : 24.07.2021 - 10:50
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu
27 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BİREYSEL MÜCADELE
Sporcularımız Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz 27 Temmuz'dan itibaren bireysel mücadelelerini sürdürecek.