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    Mete Gazoz yarı finalde

    Mete Gazoz yarı finalde

    Milli okçumuz Mete Gazoz, çeyrek finalde ABD'den Brady Ellison'ı 7-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 10:05
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli okçumuz Mete Gazoz, galibiyetlerle yoluna devam ediyor.

    Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

    Mete Gazoz yarı finalde İZLE

    Mete Gazoz yarı finalde #1

    YARI FİNALE YÜKSELDİ

    Son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth’ü 7-1 mağlup eden Gazoz, çeyrek finale adını yazdırmıştı.

    Gazoz çeyrek finalde ABD’li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi. ABD’li rakibini 7-3 mağlup eden milli okçumuz adını yarı finale yazdırdı.

    Mete Gazoz yarı finalde #2

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