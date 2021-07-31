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Mete Gazoz yarı finalde
Milli okçumuz Mete Gazoz, çeyrek finalde ABD'den Brady Ellison'ı 7-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 31.07.2021 - 09:32
- Güncelleme : 31.07.2021 - 10:05
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli okçumuz Mete Gazoz, galibiyetlerle yoluna devam ediyor.
Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.
YARI FİNALE YÜKSELDİ
Son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth’ü 7-1 mağlup eden Gazoz, çeyrek finale adını yazdırmıştı.
Gazoz çeyrek finalde ABD’li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi. ABD’li rakibini 7-3 mağlup eden milli okçumuz adını yarı finale yazdırdı.