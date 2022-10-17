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    Mete Gazoz'dan bronz madalya

    Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2022 Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya kazandı.
    • 17.10.2022 - 09:32
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    Mete Gazoz'dan bronz madalya

    Dünya Okçuluk Federasyonu 2022 yılı açık hava okçuluk faaliyetlerinin sonuncusu olan ve yıl içerisinde doğrudan katılım hakkı ya da puan ile katılım hakkı kazanan ilk 8 sporcunun yarıştığı Dünya Kupası Finalleri, Meksika'nın Tlaxcala kentinde yapıldı.

    Bronz madalya aldı

    Mete Gazoz, çeyrek final turunda İtalyan Mauro Nespoli'yi 7-1 mağlup ederek yarı finalde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile eşleşti. İspanyol rakibine 4-6 mağlup olan Mete Gazoz, bronz madalya mücadelesine çıktı.

    Koreli Kim Je Deok ile eşleşmesini 6-4 galip tamamlayan Mete Gazoz, dünya üçüncüsü oldu.

    Mete Gazoz dan bronz madalya #1


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