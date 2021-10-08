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    Mete Gazoz'un anneannesinin cenazesi toprağa verildi

    Mete Gazoz'un anneannesinin cenazesi toprağa verildi

    Milli okçu Mete Gazoz'un kaza sonucu 76 yaşında hayatını kaybeden anneannesi Zarife Tahmaz'ın cenazesi defnedildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 18:10
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    Sapanca ilçesinde dün R.K. idaresindeki hafif ticari araç, Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarpmış, Tahmaz kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

    Tahmaz'ın cenazesi, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Membasuyu Camisi'ne getirildi. Tahmaz'ın yakınları burada taziye dileklerini kabul etti.

    Mete Gazoz un anneannesinin cenazesi toprağa verildi #1

    TOPRAĞA VERİLDİ

    İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tahmaz'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    Cenaze törenine, Mete Gazoz ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

    Gazoz'un babası Metin Gazoz, gazetecilere, zamansız bir kayıp yaşadıklarını belirterek başsağlığı dileyenlere teşekkür etti.

    Mete Gazoz un anneannesinin cenazesi toprağa verildi #2

    Mete Gazoz un anneannesinin cenazesi toprağa verildi #3

    Mete Gazoz un anneannesinin cenazesi toprağa verildi #4

    Mete Gazoz un anneannesinin cenazesi toprağa verildi #5

    Mete Gazoz un anneannesinin cenazesi toprağa verildi #6

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