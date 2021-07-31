Mete Gazoz'un ikonik anı

Tokyo 2020'de Olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz'un yayın kameralarına yansıyan görüntüsü ikonik hale geldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli okçumuz Mete Gazoz, galibiyetlerle devam ettiği yolu altın madalya ile tamamladı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükeldi.

Son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth’ü 7-1 mağlup eden Gazoz, çeyrek finale adını yazdırdı.

Gazoz çeyrek finalde ABD’li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi. ABD’li rakibini 7-3 mağlup eden milli okçumuz adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Mete Gazoz altın madalyanın sahibi İZLE

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU

Gazoz, yarı finalde Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı yenerek finale yükseldi.

Finalde, İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi yenerek Olimpiyat tarihimizin ilk Şampiyon okçusu oldu.

METE'NİN İKONİK ANI

Mete'nin Olimpiyatlardaki başarısı ülkemizi gururlandırırken öyle bir kare yakalandı ki ikonik bir ana dönüştü.

Milli sporcumuzun rakibi atış yaparken yüz ifadesi kameraların kadrajına girdi ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir görüntü oluştu.