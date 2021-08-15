Mete Gazoz'un olimpiyat başarısıyla okçuluğa ilgi arttı

Milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu sonrası gençlerin okçuluk sporcuna ilgisi daha da artıyor.

22 yaşındaki genç sporcu Mete Gazoz'un okçulukta Türkiye'ye ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşatması, bu spora ilgiyi daha da artırdı.

Sincan Belediyesi de gençleri spora teşvik etmek ve gelenekleri yaşatmak adına ilçede "Geleneksel Okçuluk Kursu" kurdu.

İKİ HAFTADA 200 KAYIT YAPILDI

TRT Haber'in haberine göre; kursa katılanlar, sahadaki 5 parkurda eğitmenler eşliğinde okçuluk öğreniyor.

Geleceğin okçularını yetiştirmeye aday olan kursa, iki haftada 200 kişi kayıt yaptırdı.

KURSLAR ÜCRETSİZ VERİLİYOR

Antrenör Özlem Dönmezgüç şu bilgileri verdi:

"9-26 yaş arası gençlerimize hitap ediyoruz. Bütün malzemelerimiz tamamen belediyemiz tarafından karşılanıyor. Her öğrencimiz haftada 2'şer gün gelecek şekilde planlıyoruz. Her gün 150 öğrenciye eğitim vermeyi planlıyoruz. Programımız o şekilde hafta içi ve haftasonu sabah öğle akşam gruplarımız olacak kayıtlarımız devam etmekte. Çok yoğun bir talep var."

Ücretsiz olan kursa başvurular Sincan Belediyesi'nin internet adresi üzerinden yapılabiliyor.