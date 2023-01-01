Michy Batshuayi evleniyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, çocuğunun annesi Amely Maria ile evlenme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda 2 ve Süper Lig'de 6 olmak üzere şu ana kadar 11 gol attı.

Beşiktaş kariyerinin aksine lige harika bir başlangıç yapan futbolcu, kısa sürede taraftarın da sevgisini kazandı.

Performansı nedeniyle yeni yıla keyifli giren Basthuayi, kızı Hera'nın annesi olan nişanlısıyla artık ilişkisini resmileştirmenin adımını attı.

Düğün hazırlığı yapılıyor

Michy Batshuayi ve Amely Maria evlilik için İstanbul'da alışverişe çıktı. Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin, yakın zamanda imzaları atarak dünyaevine girmesi bekleniyor.