Mikail Al, Paralimpik Oyunları'nda 8. oldu

AA & Ensonhaber
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın heyecanı devam ediyor.
Stade de France'daki atletizm branşında erkekler 1500 metre T13 sınıfında final müsabakası yapıldı.
Milli sporcu Mikail Al, finalde 3.55.34'lük derecesiyle 8. oldu.
REKOR KIRILDI
Altın madalyayı Tarafsız Paralimpik Sporcular adına yarışan Aleksandr Kostin, 3.44.43'lük derecesiyle paralimpik rekoru kırarak elde elde etti.
Gümüş madalyayı Tunus'tan Rounay Jebabli, bronz madalyayı ise Tarafsız Paralimpik Sporcular'dan Anton Kuliatin kazandı.
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