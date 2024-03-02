Mikdat Selver, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'ndan elendi

AA
İskoçya'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide serisinde 7. olan Mikdat Sevler elendi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Glasgow kentinde devam eden Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engelli seçmelerinde piste çıkan milli atlet Mikdat Sevler, serisinde 7.80 koşarak 7'inci oldu.
Mikdat Sevler elendi
Türkiye rekortmeni milli atlet Mikdat Sevler, bu sonuçla Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na veda etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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