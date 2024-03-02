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Mikdat Selver, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'ndan elendi

Mikdat Selver, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'ndan elendi Glasgow kentinde devam eden Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engelli seçmelerinde piste çıkan milli atlet Mikdat Sevler, serisinde 7.80 koşarak 7'inci oldu. Böylelikle milli sporcu organizasyona veda etti.