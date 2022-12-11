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Milli atlet Anthony Smith, altın madalya kazandı
ABD'de düzenlenen erkekler 200 metre yarışında milli atlet Anthony Smith, altın madalyanın sahibi oldu.
- 11.12.2022 - 15:55
ABD'de yapılan Spokane Invitational Yarışı erkekler 200 metrede milli atlet Anthony Smith, altın madalya elde etti.
Türkiye rekorunu kırdı
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Washington'da yapıldı.
Anthony Smith, erkekler 200 metrede 21.28'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, ayrıca Batuhan Altıntaş'a ait 21.59'luk 20 Yaş Altı Salon 200 metre rekorunu da kırdı.