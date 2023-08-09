Milli atlet Ayetullah Demir'den Türkiye rekoru İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ayetullah Demir, 110 metre engellide Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

AA

İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde sevindirici bir haber geldi.

Türkiye rekoru kırdı

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, piste çıkan Ayetullah Demir, yarı finalde 13.63'lük derecesiyle serisinde dördüncü olurken Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Şampiyonanın ikinci gününde yarışan 12 sporcudan 5'i adını finale yazdırdı.

3 bin metre engellide Cuma Özcan ve Diyar Ergüven, çekiç atmada Emre Çiftçi, 400 metrede Edanur Tulum, 800 metrede ise Dilek Koçak finale kaldı. Dilek, 2.07.74 ile serisinde birinci olarak finale kalma başarısı gösterdi.