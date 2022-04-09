Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
632.077
-2.18%
BTXN Coin
31.94
3.36%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor 

    Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda 400 metrede rekor kıran Nevin İnce, 2024 Paris Olimpiyatları’na Van’ın Başkale ilçesindeki travertenlerde hazırlanıyor.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor 

    İstanbul’da 7 Şubat’ta düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası’nda 400 metrede 55,52 saniye koşarak rekor kıran Nevin İnce, 2024 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak olimpiyatlara Van’ın Başkale ilçesindeki travertenlerde hazırlanıyor.

    Kırsal Dereiçi Mahallesi'nde Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çeken 2 bin 400 rakımdaki travertenlerde antrenman yapan milli atlet, amacının hem kondisyonunu artırmak hem de bölge tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van ın travertenlerinde hazırlanıyor  #1

    "Hedefim Avrupa'da madalya"

    Antrenör Erhan Çalışkan gözetiminde çalışın İnce, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirterek, "Türkiye Salon Şampiyonası’nda 400 metrede dünya şampiyonu olan Mizgin Ay’a ait rekoru kırdım. Daha önceki rekor 56.32'ydi. Bunu yaklaşık 86 salise indirdim. Şu anki hedefim, Avrupa’da madalya alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için de Başkale’ye geldim. Bölgenin doğal güzelliklerine de dikkat çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van ın travertenlerinde hazırlanıyor  #2

    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van ın travertenlerinde hazırlanıyor  #3

    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van ın travertenlerinde hazırlanıyor  #4

    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van ın travertenlerinde hazırlanıyor  #5

    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van ın travertenlerinde hazırlanıyor  #6

    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van ın travertenlerinde hazırlanıyor  #7

    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van ın travertenlerinde hazırlanıyor  #8

    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van ın travertenlerinde hazırlanıyor  #9

    Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van ın travertenlerinde hazırlanıyor  #10


    İlginizi Çekebilir

    Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından men edildi
    Magazin

    Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından men edildi

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Ballon d'Or ödüllü Belanov, ülkesi Ukrayna için cephede
    Dünya

    Ballon d'Or ödüllü Belanov, ülkesi Ukrayna için cephede

    Görüş Bildir