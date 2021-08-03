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    Milli atlet Yasmani Escobar 400 metre engellide 6'ncı oldu

    Milli atletimiz Yasmani Copello Escobar, 400 metre engel finalinde 47.81 derecesiyle 6. oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 10:37
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    Milli atlet Yasmani Escobar 400 metre engellide 6'ncı oldu

    Yasmani Copello Escobar, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engelli finalinde 47.81’lik derecesi ile 6'ncı oldu.

    Olimpiyat Stadı’ndaki elemelerde piste çıkan milli atlet Yasmani Copello, 400 metre engellide serisini 49 saniyeyle ikinci sırada tamamlayarak yarı finale kalmıştı.

    Milli atlet Yasmani Escobar 400 metre engellide 6 ncı oldu #1

    FİNALİ 6. SIRADA TAMAMLADI

    Yarı finalde 1'inci seride koşan Copello, 3'üncü olarak en iyi dereceden finalde koşmaya hak kazanmıştı.

    Rio’da bronz madalya kazanan Yasmani, sabah seansında 400 metre engelli finalinde madalya için piste çıktı.

    3'üncü kulvarda koşan Yasmani Copello, Norveçli Karsten Warholm’ün 45.94’le olimpiyat rekorunu kırdığı yarışta 47.81 ile 6'ncı oldu.

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