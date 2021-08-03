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    Milli boksörümüz Esra Yıldız çeyrek finalde kaybetti

    Milli boksörümüz Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda Finlandiyalı Mira Potkonen'e çeyrek finalde kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 12:18
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    Milli boksörümüz Esra Yıldız çeyrek finalde kaybetti

    2020 Tokyo Olimpiyatları 60 kilogram bayanlarda Arjantinli rakibi Dayana Erika Lohanna Sanchez'i 5-0 yenen  Esra Yıldız, çeyrek final maçında Finlandiyalı boksör Mıra Marjut Johanna Potkonen ile karşı karşıya geldi.

    ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

    Esra Yıldız çeyrek final maçında ilk raundu rakibi karşısında 4-1 kaybetti. 2. raundu Potkonen 3-2 kazanırken, Esra Yıldız son raund etkili olmasına rağmen maçı lehine çevirmeyi başaramadı.

    Esra Yıldız, tecrübeli rakibine maçı kaybederek çeyrek finalde olimpiyatlara veda etti.

    Milli boksörümüz Esra Yıldız çeyrek finalde kaybetti #1

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